İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza uygulandı.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza uygulandı.
Yasağın başlamasının ardından İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı.
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası'nda saat 00.00'dan sonra araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.
İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.