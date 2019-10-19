Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri iptal edildi.

İbrahim Halil Aktürk   | 19.10.2019
İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri yapılamadı.

Sabah saatlerinde özellikle Avrupa Yakası ile İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisi ve Okmeydanı'nda sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şehir Hatları AŞ de sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ile Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi