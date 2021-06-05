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İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Güç Gönel,Mehmet Ali Derdiyok,Hikmet Faruk Başer,Şükrü Gündüz,Muhammed Gencebay Gür   | 05.06.2021
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi günü

Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, Cevizlibağ ve çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. ( Kerem Alperen Kaya - Anadolu Ajansı )

Kısıtlama olmayan ilk cumartesi günü mesainin de bitmesiyle trafikte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile D100 karayolu, TEM otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere akın ederken, kentin çeşitli noktalarındaki parklar ve çimenlikler doldu. Metro, tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarıyla alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk yaşandı.


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