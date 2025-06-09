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Yollarda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Anadolu Otoyolu Kocaeli mevkisi Bekirdere Rampası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
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Yaşam

Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Gökhan Zobar  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, sahillerde turizm hareketliliği oluşturdu.

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Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye bayramın son gününde de vatandaşlar akın etti.

Sahillerde güneşlenen vatandaşlar denize girip serinledi.

Bayram tatilini sahillerde değerlendiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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