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İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Metin Tokgöz,Emin İleri,Muhammed Gencebay Gür,Abdülkerim Güzel,Mehmet Avşar   | 13.03.2021
İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerinde ise trafikte, kentin önemli cadde ve meydanları ile sahil kesimlerinde hareketlilik arttı.

İstanbul'da "kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Üsküdar Sahili ve Salacak Sahili'nde vakit geçirdi. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 13.40 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 67 oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Sahil bölgelerinde hareketlilik

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek, Baltalimanı ve Avcılar gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü. Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.

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