İstanbul'da fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek." açıklamasında bulundu.
İstanbul
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