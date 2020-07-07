Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılıyor TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı
logo
Türkiye

İstanbul'da fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek." açıklamasında bulundu.

Güç Gönel   | 07.07.2020
İstanbul'da fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

İstanbul
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 185 bin 292'si iyileşti
BM Özel Raportörü'nden 'Kovid-19 salgını, 250 milyon insanı açlık sınırına itti' uyarısı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 391'e çıktı
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

Benzer haberler

İstanbul'da fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

İstanbul'da fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi