Euro
8.78
Dolar
7.35
BIST 100
1,083.06
Altın
1,971.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da düğün, nikah, nişan gibi etkinliklerle ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Andaç Hongur   | 31.08.2020
İstanbul'da düğün, nikah, nişan gibi etkinliklerle ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

İstanbul

İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı 84 sayılı kararının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.

Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi tüm merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 232'ye yükseldi
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
ABD'de ikinci kez Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbul'da düğün, nikah, nişan gibi etkinliklerle ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

İstanbul'da düğün, nikah, nişan gibi etkinliklerle ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

Kadıköy'de bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin olayda görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de Kovid-19 denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polisler görevden uzaklaştırıldı