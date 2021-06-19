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İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul'un Kartal ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Metin Tokgöz,Zeynep Rakipoğlu   | 19.06.2021
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Istanbul

İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.


"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 15.07'de Kartal ilçesi Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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