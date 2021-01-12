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İstanbul TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

İstanbul TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 12.01.2021
İstanbul TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

İstanbul

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ispartakule mevkisi Ankara istikameti üzerinde yabancı uyruklu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinde ekiplerin çalışması devam ederken otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor.


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