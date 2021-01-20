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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde sivil mahrem imamlarından oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalandı.

Halil Demir   | 20.01.2021
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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