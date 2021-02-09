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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 1 muvazzafın da bulunduğu 56 rütbeli askerden 27’si İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Halil Demir   | 09.02.2021
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 27 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen askeri öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ’ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedefleyen 10 ihraç albay, 5 ihraç yarbay, 13 ihraç binbaşı, 5 ihraç yüzbaşı ve 1’i muvazzaf 22’si ihraç 23 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27’sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü, firari 29 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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