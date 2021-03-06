Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğleden sonra dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Güç Gönel,Emin İleri,Muhammed Gencebay Gür,Hikmet Faruk Başer,Sinan Sarıyar,Metin Tokgöz   | 06.03.2021
İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

İstanbul'da "kısıtlamasız" ilk cumartesi günü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde, sabah saatlerinde diğer günlere göre sakin olduğu gözlenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, öğleden sonra gelen vatandaşlarla kalabalıklaştı. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen ilk cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik oluştu.

E5'in her iki yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, metrobüs duraklarında aşırı olmasa da yoğunluk gözlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 16.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

Sabah saatlerinde diğer günlere göre sakin olduğu gözlenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, öğleden sonra gelen vatandaşlarla kalabalıklaştı. Ortaköy, Bebek, Arnavutköy ve Sarıyer sahilleri hem yürüyüş hem de balık tutmak için gelen vatandaşlarla hareketlenirken, öğleden sonra başlayan yağışın da etkisiyle kapalı mekanlar doldu.

Cumartesi saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapmak isteyen bazı vatandaşlar da semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 522 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
'Kontrollü normalleşme' döneminin ilk hafta sonu
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı

Benzer haberler

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi

İstanbul 'kısıtlamasız' ilk cumartesinde öğleden sonra hareketlendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Koronavirüs savaşçısı kadınların en büyük dileği 'maskesiz hayat'

Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor

Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri "İnsan Hakları Eylem Planı"nı değerlendirdi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenleri "İnsan Hakları Eylem Planı"nı değerlendirdi
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir