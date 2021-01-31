İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat'ta yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
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