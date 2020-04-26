Euro
7.52
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,726.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PKK'lı bölücü teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen sözleşmeli er Ahmet İnce için memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce'nin cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erdal Türkoğlu   | 26.04.2020
Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız / AA

Hatay

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce'nin cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Haftanin bölgesinde, önceki gün PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit düşen İnce'nin cenazesi "helallik" alınması için Kırıkhan Devlet Hastanesinden Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra, Türk bayrağı sarılı naaşı Kırıkhan Şehitliği'ne götürülen İnce için burada cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Meryem İnce, babası Ali İnce, kardeşleri, yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve diğer protokol üyelerinin katıldığı törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit İnce'nin naaşı, toprağa verildi.

Dört kardeşi bulunan şehit Ahmet İnce'nin bekar olduğu öğrenildi.

Önceki gün, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 üniversite Kovid-19'a aşı bulmaya çalışıyor
Prof. Dr. Gencer: Koronavirüs tarihteki salgınlardan çok daha sarsıcı oldu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
İran'da Kovid-19'la mücadelede bölgesel renk uygulamasına geçiliyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er İnce son yolculuğuna uğurlandı

Fas'ta Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin yıkanmamasına cevaz verildi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde şehitlere dua

Gastronomi kenti Hatay'da ramazan sofralarını 'oruk' süsleyecek

Gastronomi kenti Hatay'da ramazan sofralarını 'oruk' süsleyecek
Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı
Vazife malulü asker 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit oldu

Vazife malulü asker 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit oldu