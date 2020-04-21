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İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak   | 21.04.2020
İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait A400 nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkıp, İstanbul'a doğru yola çıktı. Kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi. Uçağın, havalimanındaki kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından kargo uçağı İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

İngiltere’ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

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