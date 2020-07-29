İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'nın tanıtımı için internet sitesi
İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla internet sitesi hazırladı.
Ankara
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sümela Manastırı'nın tanıtımı için "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açıldığı belirtildi.
- Sümela Manastırı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sümela Manastırı Türkiye'nin her türlü medeniyet mirasına sahip çıktığının somut örneği
- Bakan Ersoy: Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 65'lik bölümü tamamlandı
- Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sümela teşekkürü
"Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılayan internet sitesinde Sümela Manastırı'nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylar ve fotoğraf galerisi yer alıyor.
Sümela Manastırı’nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela’nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına https://t.co/l2XC2xUHnu internet sitesinden ulaşabilirsiniz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2020
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sümela Manastırı'nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela'nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına 'sumela.gov.tr' internet sitesinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.