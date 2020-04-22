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İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin soruşturma

İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin, aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu 3 kişinin ifadesi alındı.

Halil Demir,Ali Cevahir Aktürk,Murat Kaya   | 22.04.2020
İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin soruşturma

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Altun'un Kuzguncuk'taki evinin önünde koruma görevinde bulunan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği ekibi, buraya araçla gelen 3 kişi tarafından izinsiz olarak evin fotoğraflarının çekildiğini görüp müdahale etti. 

Polisin uyardığı kişilerden biri, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve sonraki günlerde yeniden geleceklerini" söyleyerek, ihtara rağmen yanındakilerle evin önünden ayrıldı.

Olayı tutanağa geçiren koruma ekibi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yapılan çalışma sonucu, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da olduğu 3 kişi hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan soruşturma başlatıldı.

Özçağdaş ve yanındaki 2 kişi, telefonla aranarak emniyete çağrıldı. Avukatlarıyla emniyete gelen 3 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da inceliyor

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhuriyet gazetesinde 16 Nisan tarihli bir haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerinin yayımlandığı ve sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatan başsavcılık, Altun'un evinin fotoğrafının CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından izinsiz çekildiği iddialarını da soruşturacak.

Altun'un adres bilgileri yayımlanarak bu bilgilerin sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu ve kamu görevlisinin ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye atıldığı suçlamalarıyla yürütülen Cumhuriyet gazetesi soruşturmasına ek olarak, dün geceki olayın da bağlantılarıyla birlikte aynı kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği belirtildi.


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