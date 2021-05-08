İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle yapacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu akşamki iftarını Diyarbakır anneleriyle yapacağını belirterek, "Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan, bu akşamki iftarını Diyarbakır’ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 8, 2021
Annelerimiz, terör örgütü PKK’ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu.
İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu akşamki iftarını Diyarbakır'ın yürekli anneleriyle birlikte yapacak. Annelerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı dik duruşlarıyla tüm dünyaya örnek oldu. İnşallah hep birlikte el ele vererek topraklarımızdan terör örgütünü silip atacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.