İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun (52) durumu ağırlaştı.
Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.
1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.
Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Döngeloğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.