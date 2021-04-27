Euro
9.93
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,779.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, bir terör örgütü PKK mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.04.2021
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin, 2009'da terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 58'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini 'Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19' adlı kitapta topladı
HSK 'tam kapanma süreci'nde acil işler dışındaki davaların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Benzer haberler

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı
Kobani olaylarının 'azmettiricileri' hakim karşısına çıkıyor

Kobani olaylarının 'azmettiricileri' hakim karşısına çıkıyor
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu