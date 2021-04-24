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İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir terör örgütü PKK mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 24.04.2021
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2014'te terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 57'ye yükseldi.

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