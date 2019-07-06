İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı.
Tekirdağ
Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı.
Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.
1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.
Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.