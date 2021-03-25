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'İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor'

"Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sarp Özer   | 25.03.2021
'İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor'

Ankara

İdlib'e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının sürdüğü ifade dildi.

Bazı basın yayın organlarında "Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığına" yönelik haberler yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya 1 Şubat'ta Ebu Zandin, Sarakib ve Miznaz sınır kapılarının açılarak bölgede yaşayan halkın kullanması için ticari sınır kapısı oluşturulması teklifinde bulundu.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Ebu Zandin'in Bahar Kalkanı Harekatı’ndan bu yana zaten kapalı olduğunu aktaran kaynaklar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Serakib kapısının 18 Nisan 2020’de, Miznaz kapısının ise 30 Nisan 2020’de açılması planlanmış ancak halkın rejime yönelik protestoları nedeniyle kapıların açılması gerçekleşmemiştir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 22 Şubat'ta tek taraflı olarak kapıların açıldığını duyurduğunu belirten kaynaklar, "Kapılar 24 Şubat'a kadar açık kalmış ancak bu süre zarfında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nden rejim bölgesine karşılıklı olarak hiçbir geçiş talebi olmamıştır. Daha önce de bölgede açılan geçiş kapılarının çok verimli olarak kullanılmadığı görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynakları, İdlib’e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

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