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İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.

Hüseyin Bağış,Sefa Mutlu   | 01.03.2020
İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutulandı.


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