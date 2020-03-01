İdlib saldırısına ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçu nedeniyle gözaltına alınan A.D. tutuklandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutulandı.
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