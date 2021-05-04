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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisanda 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildi

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.05.2021
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Nisanda 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirtti.

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