İçişleri Bakanlığı: Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi
İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.