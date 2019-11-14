Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
104,289.30
Altın
1,468.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığından, "Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderileceği" bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 14.11.2019
İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'li yabancı terörist savaşçının, kendi isteği üzerine üçüncü ülke olarak 11 Kasım'da Yunanistan'a sınır dışı edildiği" hatırlatıldı.

Teröristin Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kaldığı belirtilen açıklamada, "Yabancı terörist savaşçı, ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim

Benzer haberler

Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

Ara bölgede kalan yabancı terörist ABD'ye gönderilecek

Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığının 'Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı

Ağrı Dağı'nda etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı
Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi

Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül