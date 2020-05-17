Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.05.2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 680'e yükseldi
Avrupa 'normale dönüş' sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aştı
Polis Akademisinin Kovid-19 raporunda 'Türk pandemi savaşçıları'na ilişkin uyarı
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerin telefonla bayramını kutladı

Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü

Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 486'ya kadar düştü
Bakan Soylu'dan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi

Bakan Soylu'dan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi
Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı