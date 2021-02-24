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İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, 'öfke kontrolü' seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı

İçişleri Bakanı Soylu'ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "haftada en az bir kez olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" şartıyla serbest bırakıldı.

Ali Cevahir Aktürk,Filiz Kınık Öz   | 24.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret eden kişi, 'öfke kontrolü' seminerine katılma şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Facebook üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli S.E., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan şüpheli, söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, hakaret içeren paylaşımı yapıp yapmadığını hatırlamadığını savundu.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını, bu nedenle de gündelik hayatta öfkesini kontrol edemediğini dile getiren şüpheli S.E., paylaşımı nedeniyle İçişleri Bakanı Soylu'dan özür dilediğini aktardı.

Şüpheli S.E., daha sonra "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında "öfke kontrolü seminer programına katılması" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheli S.E.'nin, "İstanbul Anadolu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün belirlediği yerde en az haftada bir olmak üzere öfke kontrolü semineri ve seanslarına katılma" ve "konutunu terk etmeme" şartlarını içeren adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

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