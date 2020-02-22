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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Gezi Parkı olayları' değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Soylu Gezi Parkı olaylarına ilişkin "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını bu ülkenin ferdi olarak içime hançer gibi saplanmıştır" dedi.

Selami Küçükoğlu   | 22.02.2020
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Gezi Parkı olayları' değerlendirmesi

Tunceli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Tunçeli İl Başkanlığı'nın düzenlediği Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Gezi Parkı olaylarına ilişkin, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." dedi.

"PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz." diye konuştu.

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