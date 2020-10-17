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İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Mesut Varol   | 17.10.2020
İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesini ziyaret etti Fotoğraf: Barış Oral / AA

Van

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova ilçesine geçen Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

Üste görevli askerlerle selamlaşan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

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