Euro
9.01
Dolar
7.71
BIST 100
1,103.41
Altın
1,870.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Rio Ave maçının hazırlıklarını son antrenmanla tamamlıyor
logo
Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Giresun'daki sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Atakan Çıtlak   | 23.09.2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Giresun'daki sel bölgesinde incelemede bulundu

Giresun

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı ve Giresun Valisi Enver Ünlü, Doğankent-Tirebolu kara yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu kaybolan Karayolları görevlisi greyder operatörü Ali Akbulut, Espiye-Kaşdibi köyünde aracıyla sele kapılan Umut Cantürk ile Giresun merkez Çaldağ köyünde aracıyla sele kapılan Davut ve Emine Akgün çiftini arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Çataklı, sel felaketinden en fazla etkilenen Dereli ilçesini de ziyaret etti.

Çataklı, burada gerçekleştirilen yıkım çalışmaları ve geçici yerleşim alanlarında da incelemelerde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi
Adana'da Karaisalı Belediye Başkanı Aslan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Giresun'daki sel bölgesinde incelemede bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Giresun'daki sel bölgesinde incelemede bulundu

Sel felaketinde büyük zarar gören Dereli'de ticari hayat yeniden canlanıyor