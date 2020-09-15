Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,116.25
Altın
1,966.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imza törenine katılıyor
logo
Türkiye

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan bir grup işçi, CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

Aykut Karadağ   | 15.09.2020
İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

İşten çıkartılan arkadaşları adına açıklamada bulunan Samet Bulutcu, İBB yönetimi tarafından son bir yılda 11 bin 706 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

İstanbullulara büyük özveriyle hizmet vermek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bulutcu, "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız sözleri ne de çabuk unutuldu? 'Emek, hak, adalet' kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Bu kadar çalışanı ve ailesini birçoğu incir çekirdeğini doldurmayacak gerekçelerle kapı önüne koymak hangi adaletin kitabında yazmakta? Haklı mıyız, değil miyiz buna yargı karar verecektir elbet." diye konuştu.

Bütün siyasi partilerden mücadelelerine destek isteyen Bulutcu, yetkililerle görüşmek için yarın tekrar CHP Genel Merkezi önüne geleceklerini kaydetti.

Gruptakiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak
İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

İBB'de işten çıkartılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde toplandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunacağız

İBB iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor
CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP'li Gökçen: 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz

CHP'li Gökçen: 12 Eylül'ün izlerini silerek Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak görevimiz