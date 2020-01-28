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Türkiye

İBB toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

Mücahit Türetken   | 28.01.2020
İBB toplanma ve geçici barınma alanlarını açıkladı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.

Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.


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