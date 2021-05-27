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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İETT'nin ihtiyaç duyulan bölgelere 250 yeni hat açması ve okul servislerinin toplu taşıma sistemine alınması için meclisten karar çıkardıklarını bildirdi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Mücahit Türetken   | 27.05.2021
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İBB Meclisi'nde AK Parti grubu olarak çok önemli bir teklif verdiklerini, bunu da "teklif karar" olarak meclisten geçirdiklerini belirten Göksu, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele alanlarından birinin bulaş hızı en yüksek yer olan toplu taşıma araçları olduğunu söyledi.

Bu anlamda, toplu taşımayla ilgili bütün kamu kurumları ve özellikle belediyelerin çok önemli, ufuk açıcı yatırımlar ve işler yapmak zorunda olduğunu kaydeden Göksu, salgın sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımayla ilgili gerçekten bir hamle yapmamasının vatandaşlar adına kendilerini üzdüğünü söyledi.

Göksu, AK Parti grubu olarak dün bu konuda çok önemli bir atak yaptıklarını belirterek, "İETT'nin ihtiyaç duyulan bölgelere 250 yeni hat açması ve okul servislerinin toplu taşıma sistemine alınması için meclisten karar çıkardık." dedi.

Bu kararın İBB tarafından ivedilikle uygulanmasını beklediklerini dile getiren Göksu, şöyle devam etti:

"Hepimiz sonbaharla beraber bu virüsü yenip, yepyeni bir hızla hayata başlamak istiyoruz. Bu konuda en fazla risk altında olan büyükşehirlerde de bu riski oluşturan toplu taşıma araçlarında da bunu yenmemiz gerekiyor. Artık şu virüs belasını gündemimizden çıkartıp gerçekten geleceğe bakıp, geleceğe koşmamız gerekiyor. Çocuklarımızın okullara koşması, parklarımızın açılması, esnafımızın yüzünün gülmesi gerekiyor. Bunun için de hep beraber bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Böylece biz Ağustos itibariyle Bakanlığımızın da verilerini dikkate aldığımızda, artık virüs defterini kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Bunun için hangimiz, hangi tedbiri almamız gerekiyorsa ivedilikle almamız lazım. Biz üzerimize düşeni yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en büyük, en üst karar organı meclistir. Meclis olarak kararımızı aldık ve verdik. Şimdi bekliyoruz."

"İstanbul'da yeni bir Düyun-ı Umumiye ilan edecek gündem maddeleri var"

Göksu, İBB 2020 yılı faaliyet raporuna da değinerek, İstanbul'un 2 yılda 5 yıl geri gittiğini söyledi.

Pazartesi gününün mutlaka takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Göksu, "İSKİ Genel Kurulu var. Öyle bir genel kurul var ki İstanbul'un geleceğinin ipotek altına alındığı, İstanbul'da yeni bir Düyun-ı Umumiye ilan edecek gündem maddeleri var." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, servislerle ilgili kararın "CHP Grubu tarafından hukuksuz olarak nitelendirilmesini" hatırlatması üzerine Göksu, "Kararın hukuki olup olmadığına karar verecek olan hukukçulardır yargıdır. Bu karar hukukidir, bu karar yerindedir. Meclisin iradesine kimse engel koyamaz. Meclis karar almıştır, yapılacak olan da bu kararın uygulanmasıdır." şeklinde konuştu.



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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, servis araçları kararının uygulanmasını istedi