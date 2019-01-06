Hz. İsa'nın doğuşu denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

İSTANBUL / İZMİR

Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna’da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilises’nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy yönetiminde saat 08.00'de başladı.

Mumlar yakılarak duaların okunduğu ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko ile eşi Marina Proşenko’nun yanı sıra Yunanistan'dan gelen turistler ile Ortodoks Rum cemaatinden çok sayıda kişi katıldı.

"Ukrayna tarihinde yeni bir sayfa açıldı"

Fener Rum Patriği Bartholomeos, törende yaptığı konuşmada, bugünün, Ortodoks Kilisesi’nin kurtuluş tarihinin bir adımı olduğunu söyledi.



Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıyan kararname ile bugün Ukrayna tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını dile getiren Bartholomeos,Ukrayna’daki kilisenin uzun yıllar Rusya’nın bağımsızlığında kaldığını, Ukraynalıların mücadelesi sayesinde tekrar Ukrayna’da bağımsız kilisenin kurulduğunu söyledi.



Bartholomeos, Ukrayna Cumhurbaşkanı Proşenko’nun bugünkü törene katılmasının kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Altın haç Selanikli Vosnakidis’in oldu

Yaklaşık 5 saat süren ayinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Proşenko, eşi Marina Proşanko, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy ve kilise görevlileri, ilahiler eşliğinde Patrikhane'nin karşısındaki Haliç Fener İskelesi'ne yürüdü.

Daha sonra burada, Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilişinin anısına ''kutsal haçın denize atılarak suların kutsanması'' töreni yapıldı.

Okunan duaların ardından Bartholomeos, elindeki tahta haçı denize attı. Bu sırada iskele açığında bulunan 4 tekneden 40 kişi, denize atlayarak su üstündeki haçı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Bu yıl haça, Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen Mihail Vosnakidis ulaştı. Haçı öptükten sonra Bartholomeos’a veren Vosnakidis’e altın bir haç hediye edildi. Törenin ardından katılımcılar yine dualar okuyarak patrikhaneye dönerken, kilisenin çanları da uzun süre çalındı.

Kilisede daha sonra ayine katılanlara ''kutsanmış su ve ekmek'' dağıtıldı.

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni

Üsküdar'daki Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Piskopos Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından, ayine katılanlar dualar ederek haç atma töreninin yapılacağı Çengelköy İskelesi'ne geldi.

Piskopos Kassanos'un, denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi tekneden denize atladı. Denize atlayan Michal Şahbaz sudan çıkardığı haçı öperek Piskopos Kassanos'a verdi.

Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye piskopos Kassanos tarafından altın haç kolye hediye edildi.

İzmir'de "haç çıkarma" töreni

İzmir'de Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki ayinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen cemaat ve din adamları, deniz kıyısında oluşturulan platform üzerinde dualar okudu.

İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'ın duaların ardından denize attığı haçı, cemaatten denize atlayanlar çıkardı.

Bartholomeos, haçı getirenlere ucunda haç bulunan kolye hediye etti.

Bartholomeos Samaras, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denize haç attığı esnada Ege Denizi'nde hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "Tanrı'ya bütün dünyaya barışın gelmesi için dua ettim. Böylelikle ne mültecilik, ne sığınma, ne savaşlar ve ne de buna bağlı ölümler olsun. Tanrı'dan ülkemizi ve dünyadaki tüm insanları kutsamasını diliyorum." dedi.

İzmir Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, dünyadaki tüm Ortodoksların 6 Ocak tarihinde Hazreti İsa'nın vaftiz edilişini kutladıklarını söyledi.

Bu kapsamda İzmir'de de denize haç atma töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Teodoridis, şunları kaydetti:

"Bu tören bizim için çok önemli, Anadolu'nun kadim kültürü olan biz Rumlar, kardeşçe bin yıllardır burada yaşıyoruz. Bugün burada Rumlar var, çevredeki adalardan gelen misafirlerimiz ve Müslüman kardeşlerimizle buradayız. Bu dostluğu pekiştiriyoruz. Bizim için barış ve dostluk çok önemli 2016 yılında ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu tören özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin katkıları ve müsaadeleriyle olmuştur. Biz 2 sene önce İzmir Adliyesindeki terör saldırısında kaybettiğimiz Fethi Sekin polisimizi de unutmadık, onun içinde dua ettik. Tüm kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bu arada, tören boyunca deniz polisinin de bölgede hazır olarak beklediği görüldü.

Muhabir: Gülsüm İncekaya, Çiğdem Alyanak, Metin Tokgöz, Eşber Ayaydın