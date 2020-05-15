HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı
Hakimler ve Savcılar Kurulu, İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı.
Kurul, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan'ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.