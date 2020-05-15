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HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı.

Kemal Karadağ   | 15.05.2020
HSK, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı görevden uzaklaştırdı.

Kurul, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle daha önce hakkında inceleme başlatılan Pehlivan'ın 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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