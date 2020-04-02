Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara'daki misafirhanelerini bedelsiz olarak sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerinin, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığı bildirildi.
Bakanlığımızın Ankara ili Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 284 oda kapasiteli misafirhane ve eğitim tesislerimizi sağlık çalışanlarımızın kullanımına açmış bulunuyoruz.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 2, 2020
Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler.
Paylaşımda, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız bedelsiz olarak belirtilen tesislerimizi kullanabilirler." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.