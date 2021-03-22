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Ankara'da dolu yağışı etkili oldu - VTR
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Türkiye

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor

Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.03.2021
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Akdeniz üzerinden gelen yağışlar ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Türkiye'yi etkilemesi bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacağı öngörülüyor.

Türkiye'de beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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