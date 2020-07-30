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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
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Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lale Köklü Karagöz   | 30.07.2020
Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu fakat henüz tehdit etmediği bildiriliyor.

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