Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay
Amanos Dağları eteklerindeki Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.
Yangın çıkan 4 farklı noktanın birbirlerine yakın oldukları gözlendi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu fakat henüz tehdit etmediği bildiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.