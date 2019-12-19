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'Hastabüs'ler bir telefonla Ağrı halkının imdadına yetişiyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hayata geçirdiği "Hastabüs" uygulamasıyla vatandaşlar, araçla adreslerinden alınarak direkt hastaneye götürülüyor.

Abdullah Söylemez   | 19.12.2019
'Hastabüs'ler bir telefonla Ağrı halkının imdadına yetişiyor

Ağrı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hayata geçirdiği "Hastabüs" uygulamasıyla vatandaşlar, telefonla belirttikleri adreslerinden alınarak direkt hastaneye ulaştırılıyor.

Kentte vatandaşların hastaneye daha kolay ve konforlu ulaşması amacıyla 11 Aralık'ta hizmete sunulan "Hastabüs"ler ilgi görüyor.

Hastalar, 15 araçla verilen hizmet sayesinde, 1 lira karşılığında evlerinden alınarak direkt hastaneye götürülüyor.

Zaman zaman "Hastabüs"ün direksiyonuna geçerek hat boyunca şoförlük yapan Belediye Başkanı Sayan'a, vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ayağına giderek gönüllerine dokunduklarını söyledi.

Belediye hizmetlerinde her kesime ulaşmak istediklerini belirten Sayan, "Hastabüs çok önemli bir hizmet. Türkiye'de ilk defa bunu biz başlatıyoruz, bizim projemiz. Hastabüs, vatandaşları mahallelerden alarak hiçbir durakta durmadan hastaneye götürüyor. Aynı şekilde hastaneden de vatandaşları alıp evlerine bırakıyor." dedi.

Vatandaşların hizmetten memnun olduğunu anlatan Sayan, şunları kaydetti:

"Hastaneye gidecek vatandaş için 10 durakta iniş biniş yapılması çok önemli bir sorun oluyor. Şimdi tek durak, hastane ve kendi evi. Yaklaşık 2 bin insanımıza hizmet verdik. Ben de bazen 'Hastabüs', bazen 'Öğrencibüs' bazen de minibüs kullanıyorum. Görenler önce şaşırıyor. Ama onlardan biri ve evlatları olduğumu biliyorlar. Vatandaşlarla iyi anlaşıyoruz."

Sayan, gelecek günlerde "Hastabüs"ler ile ilgili değerlendirme yapacaklarını, yetersiz kalması durumunda araç sayısını artıracaklarını dile getirdi.

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