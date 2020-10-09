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Türkiye

Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Filiz Kınık Öz   | 09.10.2020
Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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