Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul
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