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Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınırında 15 bin 745 paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Tevfik Işık   | 18.01.2021
Hakkari ve Van sınırında yaklaşık 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hudut Kartalları"nın, ülke sınırlarının güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 15 bin 745 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

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