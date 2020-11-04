Euro
9.87
Dolar
8.42
BIST 100
1,167.65
Altın
1,895.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının failleri tutuklandı - VTR
logo
Türkiye

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 5 olduğunu bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 04.11.2020
Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. 

Açıklamada, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise bölgede 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." bilgisine yer verildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler Derecik'te işçilere saldıran gruptan

Milli Savunma Bakanlığı, "Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz Parlamentosu hükümetin karantina kararını onayladı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 128'e yükseldi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 48 milyonu aştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı

Kayseri'de 2016'daki terör saldırısının failleri tutuklandı

Terör örgütü PKK, Duhok kentinde 2 IKBY polisini yaraladı

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle bağlantılı 5 zanlı tutuklandı

Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle bağlantılı 5 zanlı tutuklandı
PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

PKK'lı teröristler Hakkari'de işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı