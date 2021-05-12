Euro
10.10
Dolar
8.32
BIST 100
1,441.62
Altın
1,831.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
logo
Türkiye

Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup: İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya davet ediyoruz

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, uluslararası kuruluşlara gönderdiği mektupta "Hak-İş olarak, uluslararası toplumu işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 12.05.2021
Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup: İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya davet ediyoruz

Ankara

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek İsrail terörüne ve bu ülkenin genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden sivil halka yönelik uyguladığı şiddete dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarını kınayan Arslan, mektubunda, "Hak-İş olarak, uluslararası toplumu işgalci İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Her zaman Filistin'in yanında olan ITUC, ETUC ve BM’yi konuyla ilgili güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırdıklarını belirten Arslan şunları kaydetti:

"Son günlerde Filistin halkına uyguladığı şiddeti daha da artıran İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkının evlerini işgal etmekte ve zulümlerini artırmaktadır. İşgalci İsrail devleti, İslam’a ve Müslümanların kutsallarına saldırarak insan hakkı ihlallerini ve uyguladığı şiddeti gün geçtikçe daha fazla artırmaktadır. İbadet özgürlüğü, yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gaspları, keyfi tutuklamalarla uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Filistinli sivillerin yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir.

Hak-İş olarak, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunu Filistin'le ilgili almış olduğu kararların uygulanması konusunda hassasiyet ve kararlılık göstermeye çağırıyoruz. Uluslararası emek hareketin en önemli temsilcisi olan üst örgütümüz ITUC ve ETUC'un her zaman olduğu gibi İsrail’in ilhak planının engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması yönündeki çalışmaları ve çağrılarını takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Bu durumda da Filistin halkının yanında bulunduğunu gösteren güçlü bir mesaj vermesini önemsiyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein: İsrail sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor

Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkelstein: İsrail sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor

Hak-iş Başkanı Arslan'dan BM, ITUC, ETUC'a mektup: İsrail güçlerinin saldırılarını kınamaya davet ediyoruz

Arjantin ve Küba'dan İsrail'in saldırılarına tepki

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı

İsrail polisinden bir kez daha Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı