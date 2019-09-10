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'Güvenli Bölge' görüşmeleri Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde sürecek

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un Genelkurmay'daki temaslarının sona erdiği, görüşmelere Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edileceği bildirildi.

Mehmet Tosun   | 10.09.2019
'Güvenli Bölge' görüşmeleri Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde sürecek

Ankara

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na yaptığı ziyaret sona erdi.

Görüşmelere, yarın Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde devam edilecek.

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