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GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Poyraz seçildi

GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 25.06.2020
GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin Poyraz seçildi

Istanbul

GÜBRETAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ahmet Bağcı oldu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısına göre, şirketin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Fahrettin Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ahmet Bağcı seçildi.

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