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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildiğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin yüz yüze ve hibrit eğitime geçmesi nedeniyle, nöbetçi yurt sistemine başlandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 07.10.2020
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde nöbetçi yurt sistemine geçildiğini duyurdu

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en az bir kız, bir erkek öğrenci yurdu olmak üzere nöbetçi yurtların belirlendiği ifade edildi.

Yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin, bunu gösterecek gerekli belgeyi il müdürlüklerine ya da nöbetçi yurt müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı. Belgelerini getiren öğrencilerin kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi yurtlarda barınabileceği kaydedildi.

Nöbetçi yurtların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze/hibrit eğitime geçen öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlarımız hizmet vermeye başladı. Maske, mesafe, temizlik tedbirlerine dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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