Euro
9.06
Dolar
7.47
BIST 100
1,565.01
Altın
1,838.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Serdar Açıl,Tanju Özkaya   | 19.01.2021
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Ankara

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı.

Bu arada, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 950 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Esed rejiminden İsrail'in Deyrizor'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Esed rejiminden İsrail'in Deyrizor'a hava saldırısı düzenlediği iddiası
Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar

Adana'da kaldırımda infilak ettirilen patlayıcıyla ilgili davada karar
Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor

Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor