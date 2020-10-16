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Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon 853 polisin katılımıyla yapıldı. Özel Harekat polislerinin uzun uğraşlar sonucu kapısını açabildiği bir evde zanlıların operasyonlara karşı özel kapı sürgüsü hazırladığı tespit edildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 16.10.2020
Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep'te 853 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 29 ev, 505 araç ile 3 bin 240 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 bonzai, 3 bin 447 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 pompalı tüfek, 22 bin lira ele geçirildi. ( Emniyet Genel Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

Gaziantep'te 853 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Baskına karşı özel kapı sürgüsü

Özel Harekat polisleri, bir adrese düzenlediği operasyonda koçbaşı kullanmasına rağmen kapıyı açamadı.

Ekipler, içerideki şüpheliye sürgü varsa açması yönünde uyarılar yaparken zanlı da sürgünün olmadığını, anahtarın annesinde olduğu için kapıyı açamadığını dile getirdi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca levye ve balyoz kullanarak kapıyı açabilen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler yaptığı kontrolde baskına karşı uyuşturucu satıcılarının kapıya özel sürgü sistemi kurduğunu belirledi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 853 polisin görev aldığı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Operasyon kapsamında 29 ev, 505 araç ile 3 bin 240 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 2 kilo 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 bonzai, 3 bin 447 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 pompalı tüfek, 22 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleriyle sohbet etti.

Zeybek operasyonda görev yapan personele gömlek hediye etti.

İncelemeler sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Bülent Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de yer aldı.

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